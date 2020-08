Chelsea : Quatre (4) joueurs testés positifs à la Covid

Les préparatifs des Blues pour la nouvelle saison sont actuellement bouleversés. Pour cause, un certain nombre de joueurs de l’effectif ont été testés positifs à la Covid-19, selon Daily Mail. Il s'agit de Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic et Fikayo Tomori tous isolés chez eux selon les directives du gouvernement britannique après avoir été photographiés en vacances sur l’île grecque de Mykonos avant le début de la reprise des entraînements de pré-saison.



Quatre joueurs touchés donc et pas des moindres puisqu'ils aspirent tous à une place de titulaire dans l’effectif de Frank Lampard.