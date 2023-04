Chelsea: la sortie assassine de Didier Drogba

Hier soir, Chelsea était dos au mur. Battus 2 à 0 lors du 1/4 de finale aller de la Champions League il y a une semaine, les Blues devaient absolument réussir une remontada face au Real Madrid. Malgré leurs efforts, les joueurs de Frank Lampard se sont inclinés sur le score de 2 à 0 après un doublé de Rodrygo. Une nouvelle défaite synonyme d’élimination. Après la rencontre, Didier Drogba, ancienne star et légende de Chelsea, a évoqué la situation du club. Et l’Ivoirien n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+.



« Je ne reconnais pas mon club. Il n’est plus le même. Il y a un nouveau propriétaire et une nouvelle vision. Bien sûr, nous avons essayé de comparer cela à ce qui s’est passé à l’époque de Roman Abramovich, où beaucoup de joueurs ont été recrutés, mais les décisions ont été très intelligentes. Il a amené des joueurs comme Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda et moi-même. C’était fait pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. La stratégie est désormais différente, on parie sur de jeunes joueurs. Mais un vestiaire avec plus de 30 joueurs est difficile à gérer pour un entraîneur (…) Il manque de leaders charismatiques. Il faut des joueurs qui assument le jeu, qui assument leurs responsabilités. Il faut des joueurs qui amènent un peu de folie dans le stade.» Le message est passé !