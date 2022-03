Chelsea pillé par l’Europe, Madrid accélère les négociations avec Mbappé

Chelsea pillé par l'Europe

En Angleterre c’est une fois encore Chelsea qui fait la Une des tabloïds du pays. «Le club de l’épouvante» titre le Daily Star. Les Blues traversent une profonde crise institutionnelle, marquée par les lourdes sanctions infligées par le gouvernement britannique en raison de la position discutée de son président Roman Abramovich dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. En interne, un plan machiavélique se trame et pourrait alors pousser Chelsea au bord du gouffre selon The Sun. Plusieurs joueurs vedettes seraient en train d’échafauder un plan avec leurs agents pour éventuellement quitter le club en rompant leur contrat. Leurs identités sont inconnues pour l'instant. «Effrayé et inquiet» titre le Daily Star. Thomas Tuchel a dit à ses joueurs de continuer à gagner. Mais il admet que certains d'entre eux sont "effrayés, inquiets et incertains" quant à leur avenir.



Madrid accélère les négociations avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait la première page de Marca ce matin. Le quotidien madrilène assure que sa signature au Real Madrid sera finalisée la semaine prochaine. Les négociations entre les deux parties se seraient accélérées ces derniers jours et devraient se terminer vendredi. La publication madrilène parle d'une prime à la signature entre 60 et 80 millions d'euros et un salaire annuel estimé à 25 M€. Mais le PSG compte toujours garder leur star mondiale. Renouveler Mbappé est devenu la seule priorité du club parisien jusqu'à la fin de la saison assure AS. Mais c’est une «Mission impossible» pour le journal. Le journalistes espagnols expliquent que l'émir du Qatar aurait ordonné à Leonardo de tout faire pour prolonger Mbappé et désamorcer la crise du PSG.



Le Barça à la recherche d'alternatives en cas d'échec sur le dossier Haaland

A 21 ans, Erling Haaland est convoité par tous les gros chéquiers européens. Le Barça sait qu’il ne peut pas forcément s’aligner sur toutes les attentes du clan Haaland, alors les Blaugranas se lancent sur des «alternatives» que l’on retrouve en Une de Mundo Deportivo ce samedi. Lukaku, Werner, Patrick Schick et Rafael Leao sont les favoris du board catalan. Surtout que selon les informations du Daily Mail, ça chauffe entre Haaland et Manchester City. Les Citizens devraient s'acquitter de la clause libératoire du buteur de Dortmund située à 75 millions d’euros. Et grosse surprise de la matinée, le FC Barcelone changerait complètement de fusil d’épaule selon Sport et s’intéresserait à Robert Lewandowski. Le contrat du canonnier polonais avec le Bayern expire en 2023.