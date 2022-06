Chelsea va jouer un mauvais tour au Barça, le retour de Lukaku embrase l'Italie

Journée décisive pour Dembélé



Xavi espère toujours pouvoir compter sur Ousmane Dembélé pour la saison à venir. Ce soir, à minuit, le Français ne sera plus un joueur du FC Barcelone, car son contrat qui le lie aux Blaugranas prend fin. Alors comme le titre Sport ce matin, c’est le «Jour J» pour le convaincre définitivement de rester. Enfin, le club de Joan Laporta ne fera plus d’efforts supplémentaires, il doit accepter la dernière offre qui lui a été faite, car ils ne peuvent pas lui proposer des émoluments encore plus importants à cause de leurs problèmes financiers. Surtout qu'il peut être rapidement remplacé par Raphinha de Leeds comme le révèle Mundo Deportivo. Suite à l'offre de Chelsea pour le brésilien, l’agent de l'ailier a rencontré les responsables du FC Barcelone hier d’après le média catalan. Le clan de l’Auriverde a clarifié la position du joueur, il voulait savoir si oui ou non les Catalans sont toujours prêts à le recruter. Tout pourrait aller très vite si le Barça veut contrer Chelsea sur ce dossier, quitte à abandonner Dembélé qui pourrait ensuite signer. À Chelsea.





Lukaku veut marquer l'Inter



Ça fait un moment que c’était dans les tuyaux, Romelu Lukaku fait son grand retour à l’Inter, un an seulement après avoir quitté Milan pour Chelsea contre 113 millions d’euros. L'international belge a été prêté par le club londonien pour la saison 2022-2023, moyennant une indemnité de près de 10 M€. Big Rom a eu le droit à un énorme bain de foule hier dans les rues de la capitale mondiale de la mode. «Une fièvre à 90» comme le titre La Gazzetta Dello Sport ce jeudi. 90 comme son nouveau numéro, et oui le 9 est déjà pris par Dzeko, il a dû faire un choix. Enfin, on peut lire les premiers mots de Lukaku dans le Corriere dello Sport. Il remercie les dirigeants intéristes de l'avoir repris. Pour lui, c’est à l’Inter qu’il est «chez lui». Surtout, il a fait une promesse aux supporters nerazzurri : il va marquer beaucoup.



Koulibaly est la priorité de Chelsea



À Chelsea, on ne regrette pas le départ de Romelu Lukaku. Le chantier principal pour le club londonien ne se trouve pas en attaque, mais en défense. Avec le départ d’Antonio Rüdiger pour Madrid, il faut retrouver un homme fort à titulariser aux côtés de Thiago Silva. Pour l'instant, la cible prioritaire des Blues est Kalidou Koulibaly. D’après le Daily Mirror, Tuchel est très intéressé par le défenseur de Naples. Il faudrait dépenser pas moins de 40 millions d’euros pour convaincre les Partenopei de le laisser partir. Comme le rappelle le Daily Star ce matin, le Sénégalais de 31 ans a encore 12 mois de contrat avec Naples et aucun accord n'a été trouvé pour un nouveau contrat. Si Chelsea arrive à convaincre le club et le joueur, ce serait un véritable coup dur pour le FC Barcelone qui projette aussi depuis un bon moment maintenant de le recruter.