Chemins de fer du Sénégal : vers un plan de développement pour relancer le secteur ferroviaire

Les Chemins de fer du Sénégal se préparent à une étape clé avec la tenue imminente de leur Conseil d’administration. En amont de cette rencontre, le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens (MITTA), Yankoba Diémé, a organisé, le mardi 18 mars, une réunion de pré-conseil afin d’actualiser les nouvelles orientations de l’État, alignées sur la vision Sénégal 2050.



Selon un communiqué publié sur la page Facebook du MITTA, le Directeur général des Chemins de fer du Sénégal (CFS), M. Ibrahima Bâ, a passé en revue tous les aspects devant faire l’objet de discussion lors du Conseil d’administration. Et même des projets de convention avec des institutions comme la Dscos (Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol), l’Isep (Institut supérieure de l’Enseignement professionnel) ou encore SupdeCo ont fait l’objet d’un examen minutieux.



Après s’être imprégné des différents dossiers, le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens a émis l’idée d’élaborer un plan de développement pour les chemins de fer. Et pour ce faire, l’ensemble du secteur ferroviaire doit se retrouver avec comme mission de définir, de manière inclusive, les meilleures stratégies, informe la note.



Pour l’heure, M. Diémé a rappelé au Directeur général qu’il est impératif pour les CFS de suivre les orientations gouvernementales en vue de réussir la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal, qui vise à améliorer la mobilité tant urbaine qu’interurbaine. Ce, avec une bonne garantie des systèmes de transports de passagers et de marchandises.



D’autres questions à impact social ont été abordées, et à ce sujet, il a été demandé au Dg d’agir avec responsabilité. Enfin, le ministre Yankoba Diémé a tenu à rassurer tout le monde en soutenant que le Gouvernement prendra toutes les mesures requises pour atteindre les objectifs fixés dans ce secteur vital pour l’économie nationale.