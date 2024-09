Chèques du Trésor falsifiés et importations non déclarées : la Douane révèle un scandale de 8 milliards de FCFA au Port

La Douane a découvert une vaste affaire de fraude dans laquelle le Trésor public a perdu 8 milliards de Fcfa. Auparavant, une arrestation avait été effectuée par la Division des enquêtes criminelles (Dic).



Selon le journal Libération, le 18 septembre dernier, la Douane a clôturé une vaste opération de fraude liée à des importations non déclarées, résultant de l’utilisation de moyens de paiement irréguliers pour récupérer des marchandises importées, sans acquitter les droits de douane. Le dossier est maintenant entre les mains de la justice.



En effet, selon le quotidien, suite à des informations concernant cette pratique au port autonome de Dakar (Pad), une enquête a été initiée sur l’usage de chèques du Trésor prétendument contrefaits, ainsi que des chèques émis par la Direction de l’ordonnancement des dépenses publiques et des obligations garanties.



À en croire Libération, l’analyse du système Gainde (système de gestion automatisée des informations douanières et des échanges) a permis aux agents douaniers de rassembler toutes les opérations liées aux modes de paiement incriminés. Il a été établi que les faits se sont déroulés entre 2019 et 2023, totalisant un montant de 8 milliards de Fcfa.



Parallèlement, la Division des investigations criminelles (Dic) a également ouvert une enquête ayant conduit à l’arrestation d’un des bénéficiaires de ces chèques contrefaits, tandis qu’un transitaire a été déféré par la Douane.



Dans tous les cas, le parquet a engagé une procédure judiciaire pour « importation sans déclaration, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures de banque », rapporte Libération.