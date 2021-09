Cherté de la vie: Noo Lank reporte sa marche au 17 septembre suite à l’interdiction préfectorale

Le collectif Noo Lank a été informé, hier jeudi, de l'interdiction de sa manifestation prévue ce vendredi. Les membres de Noo Lank dénoncent vivement cette pratique du préfet qui, selon eux, vise davantage à déstabiliser qu'autre chose malgré le fait que la lettre d'information a été introduite depuis plus d'une semaine.



Suite à l’interdiction du préfet, le collectif a décidé de reporter sa manifestation. « Cela ne signifie pas que nous allons continuer d'accepter l'arbitraire du préfet. Nous comptons tenir notre manifestation le Vendredi 17 Septembre 2021 », ont dit les membres du mouvement Noo Lank.



« En attendant, nous allons continuer de mobiliser les Sénégalais et organisations pour une manifestation plus massive, afin de démontrer clairement au gouvernement que le peuple est á bout d'efforts et de sacrifices en ce qui concerne la hausse des prix des denrées et la cherté de la vie de manière générale. Ce délai sera aussi l'occasion d'observer les effets de l'arrêté du ministre du commerce », ont-ils laissé entendre.