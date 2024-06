Cherté de la vie: le Président Diomaye invite son PM à procéder "dans les meilleurs délais à l’annonce des décisions prises par le Gouvernement"

Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé ses préoccupations concernant la cherté du coût de la vie. Le Président a félicité le Gouvernement pour les "mesures méthodiques et calmes mises en place depuis le 2 avril 2024, sous la direction du Premier Ministre Ousmane Sonko". Ces efforts visent à trouver des solutions rapides, soutenables et durables afin d'alléger le coût de la vie et d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages.



Le Président Faye a souligné l'urgence de la situation et a demandé au Premier Ministre de communiquer, "dans les meilleurs délais, les décisions prises par le Gouvernement pour réduire les prix de certains produits et services de consommation courante. Ces décisions, une fois annoncées, devront être appliquées rigoureusement afin d'assurer leur efficacité."



Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la vie quotidienne des citoyens est marquée par des difficultés économiques croissantes. Le Gouvernement s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs économiques et sociaux concernés pour mettre en œuvre des mesures concrètes et adaptées aux besoins de la population.



Il a également invité le Gouvernement à prendre toutes les dispositions pour l’application effective des prix homologués qui seront annoncés.