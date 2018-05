Chez les Gomis, on est gardiens de but de père en fils

Il y a trente (30) ans, Charles Gomis est arrivé à Coni, en Italie, avec un objectif déterminé. Celui d’être le dernier rempart d’une équipe de football. En réalité, il gagnerait bien sa vie grâce à ses mains, mais en goudronnant les routes de la cité piémontaise. En revanche, ses fils Lys (28 ans), Alfred (24 ans) et Maurice (20 ans) sont aujourd’hui gardiens de but.



Chaque week-end, ils jouent au plus haut niveau ou s’en rapprochent. L’aîné évolue à Paganese, en Serie C, le plus jeune à la Nocerina, en Serie D. Le cadet (Alfred Gomis, international sénégalais), lui, est doublure à la SPAL Ferrara, en Serie A. Il devrait se déplacer à Turin pour le match du dimanche 13 mai contre le Torino.



En 1996, Lys a 7 ans lorsqu’il quitte Ziguinchor, en Casamance, avec son petit frère Alfred et sa mère pour rejoindre son père. Maurice naît l’année suivante. « Notre père a joué gardien au Sénégal, un temps en Autriche, et il a même fait un essai à Naples, raconte ce dernier. Pour lui, ce n’était pas une histoire de don ou de destin. Il nous a appris le travail et le respect. Il nous a dit aussi qu’ici, en Italie, on ne nous donnerait rien. »