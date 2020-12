Chiffres Coronavirus: plus de 2,6 millions de cas enregistrés en Afrique depuis le début pour 61 000 décès

À ce samedi 26 décembre 2020, l’Afrique a comptabilisé plus de 2 600 000 cas de COVID19. Avec plus de 2 100 000 guérisons associées et 61 000 décès signalés, selon les chiffres officiels de l’Organisation mondiale de la Santé



Signalons qu’à ce jour, le monde a enregistré plus de 79,9 millions de cas confirmés de Covid-19, plus d’1,7 million de décès et plus de 52,3 millions de guérisons.



Consultez les chiffres du continent africain