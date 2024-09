Chine : Bassirou Diomaye Faye évoque ”un partenariat sur le long terme” avec Huawei

En Chine depuis lundi à Beijing, pour une visite d’État et pour participer à la neuvième édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a avancé l'idée d’"un partenariat sur le long terme" avec Huawei, la multinationale chinoise de technologies innovantes de communication numérique. Il l'a fait savoir hier mardi, au sortir d’une visite effectuée le même jour, à Pékin, au centre de démonstration de Huawei.



A en croire le chef de l'Etat, le partenariat entre l’Etat du Sénégal et le géant chinois du numérique allait pouvoir s’inscrire sur le long terme, à la lumière des chantiers entamés par le nouveau gouvernement dans plusieurs secteurs nécessitant des solutions innovantes.



Selon à l’envoyé spécial en Chine de la télévision publique sénégalaise, la RTS, et rapporté par l’APS, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l’importance de se projeter sur le long terme dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal.



"Vous verrez qu’au titre des moteurs de croissance, le numérique va occuper une place importante dans la transformation systémique du Sénégal", a estimé Diomaye.