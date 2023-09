Chine: le patron du géant immobilier Evergrande placé en résidence surveillée

L’ex-homme le plus riche de Chine, membre du Parti communiste chinois et ex-délégué de la Conférence consultative du peuple chinois, n’est plus libre de ses mouvements. Xu Jiayin affichait une fortune de près de 43 milliards d’euros en 2017. Il n’a plus rien aujourd’hui, ou presque. Une chute vertigineuse à l’image de celle du groupe qui a entraîné une crise encore jamais vue sur le marché immobilier chinois.



Âge de 64 ans, Xu Jiayin aussi appelé Hui Ka Yan en cantonais, aurait été interpellé au début du mois, selon les sources de l’agence Bloomberg. Selon le Code de procédure pénale en Chine, la résidence surveillée peut durer six mois rappelle la chaîne cantonaise TVB ce mercredi 27 septembre.



Une dette colossale de 307 milliards d'euros

Carte d’identité et passeport confisqués, l’ancien milliardaire ne peut même plus prendre le train. Cette interpellation a été suivie par d’autres. Mi-septembre, une descente de police a eu lieu dans la filiale financière d’Evergrande à Shenzhen. Plusieurs dizaines d’employés sont ressortis menottés. Deux anciens responsables du géant immobilier, asphyxié par une dette colossale de 307 milliards d’euros, auraient également été interrogés par les enquêteurs, selon le journal économique Caixin. Une audition des créanciers du groupe est prévue à la fin du mois prochain, devant la justice à Hongkong.