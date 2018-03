Choc Liverpool Vs Manchester City : Sadio Mané devra passer sur Guardiola pour aller en demi-finale

Il y aura forcément une équipe anglaise en demi-finale de Ligue des champions cette saison. Le tirage des quarts de finale effectué à l'instant a livré un choc britannique qui promet d'être explosif. Sadio Mané et ses coéquipiers de Liverpool devront passer sur les hommes de Pep Guardiola pour retrouver le dernier carré de la prestigieuse compétition.



Très en forme, Manchester City domine littéralement la Premier League avec 16 points d'avance sur son dauphin Manchester United. Sur les deux confrontations en championnat cette saison, entre les deux clubs, le technicien espagnol s'était largement imposé au match aller (5-0). Mais au match retour, Klopp et ses poulains avaient réussi à renverser le leader de Premier (4-3) avec un joli but de Sadio Mané.



Mais c'est une autre étape qui va être engagée les 3 et 4 avril et les 10 et 11 avril. A ce niveau de la compétition, les erreurs, comme celle commise par Sadio au match aller en championnat, provoquant son expulsion et entraînant la déroute de son équipe face aux coéquipiers de Kun Aguero. Si l'international sénégalais veut franchir un autre cap dans sa carrière, le choc de ces quarts de finale contre Manchester City, est une belle opportunité à saisir pour briller encore... avec un triplé. Qui sait ? Quand il joue à son niveau, il est capable des plus folles performances, comme ce fut le cas contre le FC Porto, lors des 8es de finale aller.