Choix du Brésil, absences de Mendy et Diagne : les explications d’Aliou Cissé

Présent en conférence de presse jeudi à Diamniadio, le sélectionneur Aliou Cissé s’est prononcé sur le premier galop des « Lions », en direction des matchs contre le Bénin (17 juin) et le Brésil (20 juin). Le technicien est revenu sur le choix d’affronter le Brésil ainsi que l’absence de certains joueurs comme Edouard Mendy et Mbaye Diagne.







« Nous venons de la Coupe du monde, nous connaissons nos limites. Et nous devons continuer à progresser et être numéro 1 sur le continent africain. Notre objectif est que l’équipe du Sénégal soit au niveau du football mondial. Pour cela, il est impératif d’affronter des équipes comme le Brésil, l’Angleterre ou la France », a confié Aliou Cissé.



Qui ajoute : « Ça fait 20 ans qu’on n’a pas joué la France et pourquoi pas rejouer cette équipe ? Ça fera partie de notre progression et atteindre le niveau où tout le monde attend le Sénégal ».



Revenant sur l’absence d’Edouard Mendy, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal estime que le portier de Chelsea a vécu une saison difficile à cause des blessures. Aliou Cissé indique qu’il reste toujours le gardien numéro 1.



« Edouard fait partie des meilleurs gardiens du monde. Malheureusement, il a vécu une saison difficile du côté de Chelsea. Mais cela n’enlève en rien les qualités et le standing de ce garçon. Il reste le gardien numéro 1 de l’équipe nationale. Les réalités d’aujourd’hui font qu’il revient de blessure, ça a été compliqué », a-t-il dit.



En amont, poursuit-il, on a discuté et nous avons convenu que la « meilleure façon pour lui, c’est de rester avec sa famille pour négocier son transfert, et mieux préparer la saison prochaine. Il a mon soutien et ma confiance. Je souhaite rapidement qu’il retrouve le Mendy qu’on connaissait ».



Pour l’absence de Mbaye Diagne, le coach aux dreadlocks souligne que c’est un choix sportif.



« Il n’y a rien de mystérieux concernant l’absence de Mbaye Diagne ou de Bouly junior Sambou. Ma place n’est parfois facile, car je dois choisir entre plusieurs joueurs. Si je pouvais tous les choisir, j’allais le faire. Mais j’ai droit à 23, voire 26 joueurs. C’est vrai que Mbaye Diagne a marqué des buts, mais d’autres aussi », a indiqué Aliou Cissé.



Selon lui, Mbaye est déjà venu en sélection. « C’est un garçon que je connais, on a fait la CAN 2019 ensemble et il doit continuer à travailler. Aujourd’hui, on a assez d’attaquants et je suis content de ces attaquants et je suis content de ces attaquants. Pour finir, c’est juste un choix sportif », a estimé le sélectionneur des « Lions ».