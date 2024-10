Choix du président du CNG : Khady Diène Gaye laisse aux acteurs de la lutte le soin de proposer des noms

La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a réuni hier jeudi, tous les acteurs du monde de la lutte pour une session d’échange et de partage, afin de discuter des modalités d’installation de la nouvelle équipe du Comité national de gestion de la lutte (CNG), à l'issue du mandat de l'équipe actuelle. La ministre a laissé aux acteurs de la lutte le soin de proposer des noms en vue du choix définitif.



« J'ai convoqué cette rencontre pour discuter avec les associations qui gravitent autour de la lutte. Je voulais tenir cette réunion depuis le mois de septembre, mais cela n'a pas pu se faire. L'objet de cette réunion était de discuter du mandat du CNG qui a pris fin durant ce mois de septembre. Je rappelle que le mandat du CNG avait pris fin au mois de mars dernier, mais le ministre des Sports d'alors (Amadou Ba) avait décidé de prolonger ce mandat jusqu'au mois de septembre. Maintenant, le mandat est fini. Il nous faut aller vers un renouvellement du CNG », a expliqué Khady Diène Gaye.



Elle a souligné qu'il s'agira de faire un choix. « Ce choix de désigner un président du CNG appartient à l'État du Sénégal notamment le ministère des Sports que je dirige. C'est moi qui ai la prérogative de nommer le prochain président du CNG. Ainsi, je me suis dit que bien que j’aie cette prérogative, je ne veux pas suivre cette démarche. Je veux plutôt adopter une démarche inclusive comme le fait le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Ils nous ont donné l'instruction de privilégier le dialogue avec les acteurs concernés avant tout choix. C'est dans ce cadre que cette réunion a été initiée », a-t-elle fait savoir.