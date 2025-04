CAN U17 : Le Mali domine le Burkina Faso et file en finale

Le Burkina Faso tombe en demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17). Face au Mali, ce mardi, les Etalons U17 se sont inclinés 2 buts à 0. Des buts inscrits par Soumaila Fané (43′) et Mahamadou Traoré (74′).



Le Mali se qualifie donc pour la finale et va disputer le vainqueur de la seconde demi-finale entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.