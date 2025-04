Ligue des champions : Paris SG et Barça battus… mais filent en demi-finales

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions se sont disputés ce mardi. Battus respectivement par Aston Villa et Dortmund, le Paris SG et le FC Barcelone valident tout de même leur billet pour les demi-finales.



Le PSG est passé tout proche de la catastrophe, ce mardi 15 avril, sur le terrain de Villa Park (3-2). D’abord clinique en première période, l’équipe de Luis Enrique s’est liquéfiée après la pause, permettant à Aston Villa de ne revenir qu’à un but sur l’ensemble des deux matches.



Sauvés par un grand Donnarumma et par un sauvetage de Pacho à la dernière seconde, les Parisiens filent en demi-finales de la Ligue des champions.



Balayé à l'aller (4-0) par le FC Barcelone, le Borussia Dortmund devait réaliser une remontada dans son stade en quart de finale retour de Ligue des champions ce mardi 15 avril. Les Allemands y ont cru grâce à un triplé de Serhou Guirassy mais ont échoué de peu (3-1).



C'est le Barça qui rejoint la demi-finale pour la première fois depuis 2019.