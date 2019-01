Chris Brown sort de garde à vue sans poursuite à ce stade

Chris Brown a mis les choses au clair sur Instagram​ mardi soir après la levée de sa garde à vue. La star du R & B a publié une image sur laquelle est écrit « This bitch lyin' » (cette p*** ment) et pour accompagner la publication, il a commenté : « Je veux être parfaitement clair… C’est faux en majuscules ! JAMAIS !!!! Pour ma fille et ma famille, c’est irrespectueux et en contradiction avec ma personnalité et mon éthique !! ».



Accusé de viol par une femme à Paris, le chanteur américain, coutumier des frasques judiciaires aux Etats-Unis, est sorti de garde à vue mardi soir sans faire l'objet de poursuites à ce stade. Cette garde à vue, pour « viol aggravé » et « infraction à la législation sur les stupéfiants », avait démarré lundi.



Les investigations se poursuivent

Au cœur de l’enquête : les accusations portées par une femme de 25 ans, qui affirme avoir été violée par l'artiste américain de 29 ans, un de ses amis et son garde du corps, dans la nuit du 15 au 16 janvier, au Mandarin Oriental, un palace du Ier arrondissement de la capitale. Tous trois sont ressortis de garde à vue mardi soir sans faire l’objet de poursuites, a indiqué le parquet de Paris, précisant toutefois que les investigations se poursuivaient.



La plaignante avait également raconté avoir préalablement passé une partie de la soirée dans un club du VIIIe arrondissement, dans le quartier des Champs-Élysées, avec le chanteur et d’autres femmes, avant d’aller à son hôtel.



