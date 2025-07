Délibérés renvoyés : le Forum du justiciable dénonce une « injustice » envers Moustapha Diakhaté et Fofana

Alors que les délibérés dans les affaires Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana ont de nouveau été renvoyés en raison de la grève des greffiers, le Forum du justiciable monte au créneau. Sur les ondes de Sud FM, son président, Babacar Ba, a dénoncé une situation qu’il juge « injuste et préjudiciable » pour les prévenus.



« Moustapha Diakhaté ainsi que Bachir Fofana et les autres ce qu'ils sont en train de vivre est injuste dans un État de droit. Le renvoi à plusieurs reprises de leur délibéré parce que tout simplement les greffiers, les travailleurs de la justice sont en grève, c'est inhumain et ce n'est pas normal », a-t-il déclaré.



Le juriste invite ministre de la Justice qui est le garant du bon fonctionnement du service public de la justice, de prendre ses responsabilités pour faire cesser cette « injustice qui à la limite viole les droits de Moustapha Diakhaté de Bachir Fofana ainsi que toutes les autres personnes qui sont dans cette situation ».



« Nous demandons au procureur de la République, nous demandons également aux juges qui ont en charge de leur dossier de leur accorder en attendant la liberté provisoire. Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana ont assez de garanti de représentation en justice », a-t-il insisté, rappelant que la liberté est la règle, la détention l’exception au Sénégal.



Babacar Ba juge inacceptable que la détention des prévenus soit prolongée uniquement à cause d’une grève. « On ne peut pas sous prétexte que les greffiers sont en grève qu'on veuille garder Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana en prison. Donc cela veut dire qu'ils vont rester en prison autant que cette grève va durer, c'est injustice », a-t-il fustigé.



Il appelle une fois de plus le ministre Ousmane Diagne à agir sans délai pour mettre un terme à ce dysfonctionnement.



« Nous interpellons une fois de plus le ministre de la Justice qui est le garant du bon fonctionnement du service public la justice. S'il y a un dysfonctionnement au niveau du service public de la justice qui est en train de causer un préjudice énorme aux justiciables, je pense que c'est le ministre Ousmane Diagne qui doit prendre toutes ses responsabilités pour faire cesser cette injustice », a conclu le président du Forum du justiciable.