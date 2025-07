Fin de la restitution des bases françaises au Sénégal : la cérémonie officielle prévue ce jeudi 17 juillet à Ouakam

La cérémonie officielle marquant la fin de la restitution des bases françaises au Sénégal se tiendra le jeudi 17 juillet 2025, à partir de 9h00, au camp Geille de Ouakam, sous la présidence du général de corps d’armée Mbaye Cissé, Chef d’état-major général des Armées. L’annonce a été faite dans un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).



Selon le document, la cérémonie comportera, entre autres, une prise d'armes et les lectures des allocutions du général de division Pascal IANNI, en charge du commandement français pour l'Afrique et du général de corps d'armée, Chef d'état-major général des Armées sénégalaises.



Pour rappel, les emprises Maréchal, Saint-Exupéry, ainsi que le quartier Contre-Amiral Protet, situé sur le port de Dakar, avaient déjà été restitués au Sénégal dans le cadre du processus de réaménagement de la présence militaire française au Sénégal.