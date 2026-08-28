Genève : la Sénégalaise Rama Salla Dieng rejoint l'Institut de hautes études internationales

C’est un pas de plus qui vient enrichir son parcours professionnel. Universitaire, politologue, écrivaine et militante féministe sénégalaise, Rama Salla Dieng a rejoint l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève en tant que professeure associée au département des relations internationales et des sciences politiques. Elle occupe désormais aussi le poste de codirectrice du Centre d'études du genre.



Spécialiste reconnue de l'économie politique du développement en Afrique, ses travaux croisent le genre, le capitalisme racial, les mutations agraires et la reproduction sociale. Elle enseigne le développement international et les études africaines à l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni et intervient comme chercheuse associée à l'Université Cheikh Anta Diop (IFAN/LARTES) à Dakar.



En dehors du monde universitaire, la docteure Dieng conseille régulièrement des gouvernements, des agences de développement international et des organisations de la société civile sur les politiques féministes et de transformation du genre, l'intersectionnalité et la décolonisation. Elle est membre du groupe consultatif de recherche du gouvernement écossais pour l'évaluation du Fonds pour les femmes et les filles.



Le Dr Dieng a reçu le prix Paula Kantor 2025 pour l'excellence en recherche de terrain. Elle est titulaire de diplômes en sciences politiques et études internationales de l'Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux) et de l'Université de Bordeaux, en France, d'une maîtrise et d'un doctorat de la SOAS (Université de Londres), au Royaume-Uni, ainsi que d'un certificat d'études supérieures en pratique académique de l'Université d'Édimbourg, au Royaume-Uni.