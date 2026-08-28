Billetterie du Mondial 2026 : la DIC enquête sur un présumé scandale de 50 millions FCFA

Plus d’un mois après la finale de la Coupe du monde de football, la Division des investigations criminelles (DIC) du Sénégal a ouvert une enquête sur un présumé scandale financier. Selon le quotidien L’Observateur, suite à des impayés présumés de 50 millions de FCFA sur la vente des tickets du Mondial aux Etats-Unis, la plateforme fédérale Go-Gaindé a déposé plainte devant la DIC contre la structure Elite Sports Events Management et Iyane Thiam. Ce dernier dégage cependant toute responsabilité dans cette affaire et évoque «un malentendu».



Origine de l’affaire



A l’origine de cette affaire, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a signé, pour le compte d’Elite Sports Events Management, un agrément permettant à cette structure de disposer et de revendre les billets de la Coupe du monde. «Pour chaque match du Sénégal, elle disposait de 100 billets, avec engagements opérationnels dits sécurisés ett une capacité d’absorption confirmée par ses clients», précise le journal.



Cependant, à l’heure du bilan financier, Elite Sports Events n’a pas été en mesure de payer la totalité des billets commandés auprès de la plateforme Go-Gaindé, mise en place par la FSF pour les réservations. «Pour un montant total de 60 millions FCFA, Elite Sports n’a versé qu’un acompte de 10 millions F et promettait de régler le reste après la Coupe du monde. Elle avait même reçu une dérogation pour payer une partie après la compétition», précise un membre du Comité exécutif de la Fédération.



Près de deux mois après l’élimination du Sénégal à la Coupe du monde (éliminé le 1er juillet par la Belgique), Elite Sports n’aurait pas respecté sa promesse de payement de la somme. Fatigué d’attendre son dû, la plateforme a décidé de porter plainte.



La version d’Iyane Thiam



Contacté par L’Observateur, Iyane Thiam, apporte sa part de vérité. «Il y a eu un malentendu. Juste après la Coupe duu monde, Go-Gaindé a voulu rentrer dans ses fonds. Mais avant d’établir une facturation définitive, il faut d’abord une évaluation pour voir ce qui a été livré et ce qui ne l’a pas été. L’opérateur (Elite Sports) demandait un état des lieux. Je ne suis pas un employé de cette structure, mais l’initiateur du programme Coupe du monde 2026 au niveau de la FIF», a-t-il précisé.



Il poursuit : «J’ai été cité dans la plainte parce que l’auteur de celle-ci n’était pas bien informé. Le responsable de Go-Gaindé pensait que j’étais un opérateur économique. Il ne devrait pas mettre mon nom dans la plainte», a-t-il ajouté.