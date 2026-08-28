Coopération: le Sénégal appelle à un Etat palestinien «indépendant» et une coexistence avec Israël

Le Sénégal a réaffirmé son engagement en faveur de la Palestine lors de la 23e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), tenue jeudi 27 août 2026 à Djeddah, en Arabie saoudite. Le ministre de l’Intégration africaine, Cheikh Niang, y représentait le Sénégal, selon Le Soleil.



À cette occasion, Cheikh Niang a rappelé la position constante de Dakar sur la question palestinienne. Le Sénégal continue de défendre le droit du peuple palestinien à disposer d’un « État indépendant, juste et viable, coexistant en paix avec Israël, conformément au droit international », a précisé une note du ministère publiée sur les réseaux sociaux.



La rencontre a également été marquée par l’élection unanime d’Ismail Ould Cheikh Ahmed comme nouveau secrétaire général de l’OCI. L’ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères prendra la relève du Tchadien Hissein Brahim Taha, dont le mandat doit s’achever en novembre. Fort de plus de trente années d’expérience au sein des Nations unies, notamment comme envoyé spécial pour le Yémen, il aura la responsabilité de diriger une organisation qui compte 57 États membres.



Cette participation s’est traduite, selon le communiqué du ministère, par la volonté du Sénégal de rester attaché aux principes de paix, de solidarité et de coopération défendus par l’OCI. En ces moments, l’organisation est entrain d’examiner les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Gaza et à Al-Qods.