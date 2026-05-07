Tivaouane : le Salon de l’élevage 2026 s’achève sur une note positive

La 7e édition du Salon de l’élevage et de l’entrepreneuriat de Tivaouane (ouest) a pris fin sur une note de satisfaction après dix jours d’activités. Organisée par le Regroupement des éleveurs de Tivaouane, et le Réseau des entrepreneurs de Tivaouane, la manifestation a réuni plus de 180 exposants ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers.



Les organisateurs se réjouissent de la forte participation du public et de la qualité des échanges. « Nous témoignons un sentiment de satisfaction sur la qualité des expositions, le nombre croissant de visiteurs, mais aussi le contenu scientifique de la foire », a déclaré Aminata Mbaye, présidente du Réseau des entrepreneurs de Tivaouane.



Placée sous le signe de la promotion de l’élevage et de l’entrepreneuriat, la rencontre a également abordé la question de l’emploi des jeunes à travers des panels, des activités culturelles et des consultations médicales.



Le comité d’organisation annonce déjà l’édition 2027, avec l’ambition de donner une dimension internationale à l’événement.