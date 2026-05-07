Expulsion de Mouhamed Aly Srour : Moustapha Ndiaye parle de manipulation et évoque une aide de 10 millions FCFA

L’affaire opposant Moustapha Ndiaye, PDG de Comptoir Commercial Moustapha Ndiaye(CCMN), une entreprise spécialisée dans l'importation de riz, à Mouhamed Aly Srour, expulsé d’un terrain pour occupation illégale, continue de susciter de vives réactions. Alors qu’une cagnotte a été lancée pour permettre à Mouhamed Aly Srour de réunir 50 millions FCFA afin d’acquérir le terrain, le propriétaire sort du silence et livre sa version des faits.



Moustapha Ndiaye raconte l’origine du litige foncier



Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, Moustapha Ndiaye a déclaré qu'il avait acquis le terrain légalement avant de découvrir qu’il était déjà occupé.

« Il y a 7 ou 8 ans, j'ai acquis ce terrain et j'y ai placé des gens pour le sauvegarder. Un jour, je reçois l'appel qu'une personne s'est présentée et était en train de déblayer pour construire. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai constaté de visu qu'effectivement, il était en train de construire. Je suis parti illico à la Dscos pour signaler le fait», a expliqué Moustapha Ndiaye.



Il a également ajouté que Mouhamed Aly Srour était venu dans son bureau pour demander sa clémence.

« Quelques jours après cela, un homme s'est présenté à mon bureau. Il s'appelait Aly et tenait à me voir en personne. J'ai accepté de le recevoir. Dès qu'il a franchi le pas, il s'est mis à genoux et a éclaté en sanglots (…) Il m'a dit qu'il avait été abusé dans la vente du terrain, qu'il y avait mis toutes ses économies et qu'il serait perdu si jamais je persistais à l'en faire partir. Il a continué ainsi longtemps, j'ai été pris de pitié », a-t-il soutenu.



Une proposition de rachat à 50 millions FCFA



Moustapha Ndiaye a aussi révélé que Mouhamed Aly Srour lui aurait même proposé de lui payer la somme de 50 millions pour pouvoir acquérir ce terrain.

« Je lui ai donc demandé quelle était concrètement la solution qu'il me proposait. Il m'a dit qu'il voulait que je lui vende le terrain (…) Je me rappelle même lui avoir demandé combien il pouvait payer. Il m'a dit qu'il n'avait plus les moyens, mais que si j'acceptais, il pouvait me payer 50 millions pour le terrain », a-t-il souligné, ajoutant qu’il lui a même proposé de lui faire des versements jusqu’à solder complètement le montant.



Un accord rompu à cause de l’appel d’un notaire



D’après lui, il a rompu tout accord avec Mouhamed Aly Srour après avoir appris que ce dernier envisageait de revendre le terrain à un prix supérieur à 50 millions FCFA.

« Mon ami notaire m'a dit qu'une personne s'était présentée à son cabinet avec une procuration et une photocopie de ma carte d’identité pour vendre le terrain (…) Je l'appelle pour une séance d'explications et il me sert une histoire invraisemblable selon laquelle la femme qui lui avait vendu le terrain l'avait approché pour lui proposer de remettre le terrain sur le marché. Qu'il pourrait le vendre plus cher que 50 millions», a déclaré le Pdg de CCMN.



D’après lui, c’est incohérent que Mouhamed Aly Srour, qui se dit victime d’escroquerie foncière, accepte ensuite une proposition de revente plus chère du terrain venant de la même femme. Il s’est interrogé également sur le fait qu’aucune plainte n’ait été déposée contre cette dernière.



Des années de bataille judiciaire

Estimant avoir été trahi, il a dit lui avoir clairement signifié son intention d’engager des poursuites judiciaires. Après plusieurs procédures judiciaires, il a affirmé avoir obtenu gain de cause devant les tribunaux.



Une aide de 10 millions FCFA accordée devant l’imam

Après avoir lancé une procédure d’expulsion, Moustapha Ndiaye a raconté que Mouhamed Aly Srour s’est tourné vers l’imam du quartier en affirmant qu’il acceptait de quitter les lieux mais qu’il n’avait pas les moyens de financer son déménagement.



A la demande de certains proches, le propriétaire dit avoir finalement accepté de l’aider. Selon ses explications, la somme aurait été remise en décembre dernier devant l’imam du quartier, en présence d’un témoin, avec une décharge signée par les différentes parties. Moustapha Ndiaye a soutenu que Mouhamed Aly Srour s’était engagé à quitter les lieux en février 2026 avant de revenir sur sa parole. « Il a encaissé l’argent, mais il a refusé de partir », a-t-il affirmé.



Le propriétaire dément avoir réclamé 300 millions FCFA

Face à l’émotion suscitée sur les réseaux sociaux et aux appels à la solidarité, l’homme d’affaires dit ne plus vouloir entendre parler d’une éventuelle vente du terrain. « Ce n’est plus une question d’argent, mais une question de principe », a-t-il tranché.



Il a également démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait réclamé 300 millions FCFA après le lancement de la collecte destinée à aider la famille expulsée. « (Rires) Nous ne sommes plus dans le cadre d'une vente. Nous en sommes sortis depuis la fin de la procédure en 2025. Je n'ai jamais parlé de 300 millions. Jamais. J'ai arrêté de lui parler depuis 8 ans, depuis qu'il m'a fait le coup de la vente », a-t-il martelé.



Mouhamed Aly Srour maintient avoir été victime d’escroquerie



De son côté, Mouhamed Aly Srour, dans son témoignage, a raconté avoir acheté le terrain, il y a plusieurs années auprès d’une femme. Cette dernière lui aurait fourni des documents présentés comme authentiques. Il a affirmé avoir investi toutes ses économies dans la construction de sa maison avant d’apprendre que le terrain appartenait à une autre personne.

Le père de famille a également dit avoir proposé plusieurs solutions à Moustapha Ndiaye, notamment un paiement échelonné du terrain, mais les discussions auraient finalement échoué.