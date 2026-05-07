Deuxième finale consécutive de Ligue des Champions: le PSG est-il devenu le nouveau monstre d’Europe ?

Dans la soirée du mercredi 06 mai 2026, le club de football du Paris Saint-Germain (France) s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions 2025-2026, après son match nul (1-1) sur la pelouse du Bayern Munich (Allemagne). Grâce à sa victoire spectaculaire au match aller (5-4), le PSG l'emporte 6-5 sur l'ensemble des deux matchs et affrontera en finale le club anglais d’Arsenal, le 30 mai prochain.



Au-delà de cette victoire, c'est une démonstration de force qui place le Paris-SG parmi les plus grandes machines à gagner de l'histoire de la Champions League. A Budapest, le match entre Arsenal et le Paris-SG sera la 4e finale de Champions League entre des équipes venues de deux (02) capitales différentes après Benfica v Real Madrid en 1962, Real Madrid v Partizan Belgrade en 1966 et Ajax v Panathinaikos en 1971. Bien qu'il y ait eu d'autres finales impliquant des clubs de capitales (comme le Real Madrid ou Chelsea), elles opposaient soit une capitale à une ville provinciale (Real Madrid vs Liverpool), soit deux clubs de la même capitale (Real Madrid vs Atlético Madrid en 2014 et 2016).



Le Paris SG devient aussi la première équipe à atteindre deux (02) finales consécutives en Champions League depuis Liverpool en 2018-2019, et le premier tenant du titre à atteindre la finale depuis le Real Madrid en 2018. Depuis la saison 2024-2025, la Ligue des Champions (C1) a adopté un format radicalement différent, souvent appelé « système suisse », pour remplacer la phase de poules traditionnelle. La Phase de Ligue (Championnat Unique) comporte 36 équipes au lieu de 32 auparavant. Sous ce format, Paris devient la première équipe de l’histoire à jouer deux finales de façon consécutive.



En outre, les 44 buts du PSG en 2025-2026 sont le 2e meilleur total marqué par une équipe dans une seule édition de la Champions League, derrière les 45 buts de Barcelone en 1999-2000. Quant à Khvicha Kvaratskhelia (PSG), il est devenu le premier joueur à marquer ou à faire une passe décisive dans 7 matches à élimination directe sur une saison en Champions League. Depuis les débuts au PSG en février 2025 de Khvicha Kvaratskhelia (décisif 21 fois - 13 buts & 8 passes décisives), seul Harry Kane (22) a été impliqué que lui dans le plus grand nombre de buts inscrits en Champions League.



La finale entre le PSG et Arsenal, prévue le 30 mai 2026 à la Puskás Aréna de Budapest (Hongrie), marque le retour d'un "choc des capitales" après 55 ans d'attente.