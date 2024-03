Cinq (5) nominations au Conseil des ministres de ce 06 mars

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Abdoulaye FAYE, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, poste vacant ;

Monsieur Aliou DIAO, Vice-Consul au Consulat général du Sénégal à Bordeaux, est nommé Consul général du Sénégal à Barcelone, nouvelle création.



Monsieur Alioune Badara LY, aménagiste, précédemment Directeur des Paysages urbains et des Espaces publics à la Direction générale du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique, est nommé Directeur général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Abou BA, appelé à d'autres fonctions.



Monsieur Abou BA, Administrateur civil, précédemment Directeur général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique au Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, est nommé Directeur général de la Société nationale de Gestion intégrée des Déchets (SONAGED-SA) au Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Mass THIAM, appelé à d'autres fonctions.



Monsieur Aboune DIATTA, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Directeur de la Gestion prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences à la Direction générale de la Fonction publique au Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, poste vacant.



Monsieur Amadou NDIAYE, Ingénieur Agronome Zootechnicien, précédemment Coordonnateur de la Cellule des Etudes et de la Planification, est nommé Directeur de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques au Ministère de l'Elevage et des Productions animales, poste vacant.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES