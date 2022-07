Cinq stars de Chelsea veulent partir, Paul Pogba tracasse déjà la Juventus

Thomas Tuchel ne veut pas voir plusieurs joueurs partir, Paul Pogba inquiète déjà la Juve et le plan B de l’AC Milan sur le mercato, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Frayeurs à Chelsea

Chelsea fait la Une des tabloïds anglais. Chelsea s'est fait humilier hier contre Arsenal en finale de la Florida Cup 4-0. Ce résultat contre des rivaux a fait enrager Thomas Tuchel. Ce matin, le Daily Mirror catégorise la situation des Blues d’«enfer» avec un jeu de mots. En fait, malgré les arrivées de Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly, Thomas Tuchel est déçu du mercato de Chelsea pour l’instant. Surtout que cinq stars sont encore susceptibles de partir, ce qui va encore plus les affaiblir. Comme on peut le voir dans les pages sports du Daily Star, le capitaine Cesar Azpilicueta et le latéral gauche Marcos Alonso veulent tous deux rejoindre le FC Barcelone, l'ailier Hakim Ziyech est désireux d'aller à l'AC Milan tandis que Timo Werner et Christian Pulisic ont clairement exprimé leur désir d'avoir plus de temps de jeu. Clairement, Thomas Tuchel s’inquiète pour le futur du club. «Nous ne sommes pas prêts à défier City et Liverpool», a déclaré le coach allemand en conférence de presse.



Pogba dans le flou

On apprend aussi ce matin en lisant le Corriere Dello Sport que la Juve s’inquiète déjà pour Paul Pogba. Le Français a ressenti une vive douleur au genou pendant l’entraînement à Los Angeles. C’est le premier «frisson» de la saison pour les supporters turinois. La Pioche a été mis au repos forcé pour deux jours en attendant d’en savoir plus. En tout cas tous ses coéquipiers ont hâte de débuter la saison avec lui, car ils ont retrouvé «une touche de magie» comme l’a expliqué Alex Sandro.



Milan a de l'ambition

Une fois encore, c’est Charles De Ketelaere qui fait la première page de La Gazzetta Dello Sport. Le journal au papier rose dément plusieurs informations tout droit venu de Belgique sur le Belge. Contrairement à ce qui est dit au pays des Diables Rouges, Milan n’a pas renoncé au milieu de terrain de Bruges. Les négociations traînent comme le rappellent les journalistes italiens, mais elles ne sont pas pour autant terminées. Les Rossoneri sont prêts à augmenter leur offre pour convaincre Bruges de vendre leur prodige, on parle aujourd’hui de 40 millions d’euros, comme ce qu’à proposé Leeds pour De Ketelaere. Puis l’AC Milan a déjà trouvé un plan B en cas d’échec sur le dossier Renato Sanches. Toujours d’après La Gazzetta Dello Sport, Carney Chukwuemeka plaît énormément au board milanais. Aston Villa aimerait bien toucher 20 millions d’euros pour son départ, mais leur petit bijou arrive en fin de contrat dans un an et 15 millions devraient suffire. Mais attention, le PSG et le Barça sont aussi sur le coup.