Cinquième édition de la journée Setal sunu reew : réhabilitation, nettoyage et à embellissement des structures éducatives au menu

Demain, samedi se tiendra la cinquième édition de la journée de mobilisation " Setal Sunu Reew". Les ministères de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ainsi que de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ont, dans un communiqué, lancé un appel solennel à toute la population afin d'y participer. Cette invite est surtout pour une adhésion massive des Sénégalais à cette journée, initiée par le Président Bassirou Diomaye Faye, depuis son avènement à la tête de l'Etat.



La même source a, de plus, informé sur les thèmes de cette cinquième journée. Ces thèmes, avancent les différents ministères en charge, seront dédiés "à la réhabilitation, au nettoyage et à l'embellissement des structures éducatives de notre pays, notamment des écoles, des daaras, des centres de formation professionnelle ainsi que tout espace d'apprentissage". Et comme précisé sur la note, "l'objectif est de mettre à la disposition des élèves, étudiants et apprenants des espaces d'apprentissage en bon état et impeccable pour la prochaine rentrée scolaire et universitaire".



A cet effet, les ministères en charge, vu l'enjeu de la journée, ont lancé une invite "à toutes les composantes de la nation sénégalaise", notamment aux acteurs de l'éducation, pour un succès retentissant à cette journée.