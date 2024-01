Circulation du TER: plusieurs usagers bloqués entre Keur Mbaye Fall, Yeumbeul, Mbao après un incident qui a fait un mort

Les clients du Train Express Régional qui quittent l’axe Rufisque-Yeumbeul sont bloqués dans les gares depuis ce matin. D’après les informations de PressAfrik, un des trains aurait touché un individu. Suite à cet incident, le trafic a été interrompu sur cet axe.



La Société d’exploitation du TER (SETER) a fait un communiqué il y a quelques minutes pour dire: « En raison d'un incident de production, la circulation des trains est interrompue entre Rufisque et Yeumbeul.

Les trains circulent entre Dakar - Yeumbeul et Rufisque - Diamniadio »



Avant de promettre « Plus d'informations à suivre relativement à la reprise ».



En attendant, plusieurs usagers sont actuellement bloqués entre Mbao, Keur Mbaye Fall, Yeumbeul depuis plus d’une heure.



Selon une source sur place, la personne heurtée a finalement rendu l’âme.