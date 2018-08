Cissé Lo et sa nouvelle "Mission impossible" : ramener Wade au Palais avant la Présidentielle 2019

Moustapha Cissé Lo qui a délibérément quitté les instances du parti au pouvoir, n'a pas pour autant pris sa retraite politique. Le président du parlement de la CEDEAO a semble-t-il enlevé ses tenues du "Far West" pour enfiler des habits de bon samaritain.



En effet, après avoir accordé son pardon à Serigne Assane Mbacké du Pds, présumé coupable du saccage de sa maison, Moustapha Cissé Lo a décidé de s'investir dans une mission quasi-impossible (on insiste sur le terme quasi, parce qu'en politique, on ne sait jamais). Il se dit disposer "d'amener le Président Wade au Palais de la République afin qu'il enterre, pour de bon, la hache de guerre avec son "fils" le Président Macky Sall".



El Pistolero, qui a déclaré cela sur les ondes de la radio Fem Fm, dit n'attendre que le feu vert et la caution du chef de l'Etat Macky Sall pour réussir sa mission.



Cette sortie aurait-elle un rapport avec les récentes déclarations de Robert "Françafrique" Bourgi faisant état d'une rencontre Macky-Wade dernièrement ?