Cité Djily Mbaye : le domicile de l'ex-épouse de Madiambal Diagne cambriolé

Le domicile de l'ex-épouse de Madiambal Diagne, mère de ses deux fils actuellement en garde à vue, a été cambriolé dimanche à la cité Djily Mbaye (Dakar). Un fait divers qui intervient dans un contexte judiciaire déjà tendu.



Selon le journal L’Observateur dans son édition de ce lundi, ce cambriolage présente plusieurs éléments intrigants pour les enquêteurs. Alors que les portes principales de la maison, pourtant sous surveillance permanente, sont restées intactes, seules les chambres à l'étage ont été forcées.



Le butin des cambrioleurs est également source d'interrogations : une partie des bijoux en or a été dérobée, mais d'autres objets de valeur ont été laissés sur place, un détail qui rend l'affaire plus mystérieuse encore.



La brigade de gendarmerie de la Foire, chargée de l'enquête, tente maintenant d'identifier les auteurs et de comprendre les circonstances exactes de cette intrusion.