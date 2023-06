Cité Keur Gorgui: un assouplissement des barrières noté, pas de nouvelles de Sonko, mais ses avocats rassurent

On peut parler d'accalmie à la Cité Keur Gorgui, quartier où réside le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Ce vendredi matin, lendemain des violents affrontements qui ont suivi le verdict Sweet Beauty, pas de mouvement d'humeur noté sur les lieux. Un assouplissement des barrières notée sur les voies qui mènent au domicile de l'opposant.



En effet, les forces de l'ordre qui interdisaient l'accès au rond point de Cité Keur Gorgui se sont repliées. Une seule fourgonnette est garée sur la route. Automobilistes et usagers vaquent à leurs préoccupations. Les charrettes passent sans être inquiets. Ce qui était quasiment impossible dans les jours précédents.



Une situation de quiétude qui fait douter de la présence du leader de Pastef dans son domicile. Depuis la prononciation du verdict dans l'affaire Sweet Beauty, où le principal opposant de Macky Sall a été condamné à deux (2) ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et acquitté des chefs d'accusation de viols et menaces de mort. Pour l'heure, il a donné aucune nouvelle de lui. La rumeur sur son arrestation circule depuis ce matin. Mais, un des avocats de Ousmane Sonko, interpellé par PressAfrik a démenti.



La restriction du numérique a été confirmée par le Gouvernement tard dans la soirée. Le ministre de l'Intérieur Antoine Diome a informé que l'État, « en route responsabilité », a décidé de suspendre temporairement certaines applications après avoir constaté des appels à la violence et à la haine sur les réseaux sociaux.



Du coté du ministre de la Justice, il a carrément affirmé que l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, condamné jeudi 1er juin à deux ans de prison ferme, peut être arrêté « à tout moment ». Une déclaration de presse tenue par Ismaïla Madior Fall où moment où le pays s'embrassait. Et neuf (9) ont été dénombrés.