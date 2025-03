Cité Keur Gorgui : un incendie dans le sous-sol d'un immeuble en construction

Ce mercredi, peu après 10 heures, un incendie s'est déclaré dans le sous-sol d’un immeuble en construction situé à la Cité Keur Gorgui, précisément en face de l’autopont enjambant la voie de dégagement nord (VDN). Le feu, qui a causé une grande alerte dans la zone, a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers.



D'après un témoin, Amadou Diop, l'incendie a éclaté dans des circonstances inquiétantes, surtout après un précédent incident qui avait secoué ce même immeuble. En août 2023, les 8e et 9e étages de ce même bâtiment s'étaient partiellement effondrés, ce qui avait déjà soulevé des préoccupations sur la sécurité du chantier.



Les ouvriers présents sur les lieux ont fourni des témoignages relatant les circonstances de l'incendie. Selon l'un d'eux, B. Ndiaye, cité par l’APS, le feu serait dû à un court-circuit. "On était en train de travailler comme d’habitude lorsqu’on a soudainement aperçu des flammes émanant du sous-sol. L’incendie a été causé par un court-circuit", a-t-il expliqué.



La situation a nécessité une réaction immédiate des autorités locales, et pour des raisons de sécurité, les occupants d'un autre immeuble voisin ont été évacués pendant que les pompiers intervenaient. Heureusement, aucune victime n’a été signalée suite à cet incendie.



Il faut rappeler que la Cité Keur Gorgui a été le lieu d'un drame hier mardi, lorsque trois ouvriers ont tragiquement perdu la vie après une chute mortelle depuis le 8e étage d'un immeuble en construction.