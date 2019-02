Clasico - Touché à la cuisse, Messi serait incertain face au Real Madrid

Lionel Messi s'est blessé à la cuisse lors du match nul contre Valence (2-2) ce samedi en Liga. L'international argentin est donc incertain pour la prochaine rencontre du club catalan. Une rencontre qui se jouera face au grand rival du Real Madrid.



En effet, ce mercredi, le Barça défie le Real Madrid en Coupe du Roi. Et sans son lutin argentin, le club catalan risque de ressentir un certain manque. Double buteur dans un match compliqué pour son équipe ce samedi, Messi en est à 27 Matchs, 29 Buts et 14 Passes décisives cette saison.



Lors de ses 22 derniers matches toutes compétitions confondues, Messi a marqué 25 buts et a signé 11 passes décisives. Reste à connaître la gravité de sa blessure et donc, la durée de son indisponibilité. Le Barça communiquera certainement bientôt à ce sujet.



Avec Goal.com