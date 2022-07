Clasico à Las Vegas: le Barça bat le Réal Madrid grâce à un but de Raphinha

Le Barça est déjà chaud. Le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face à son grand rival du Real Madrid dans un "Clasico" amical disputé samedi près de Las Vegas, aux Etats-Unis, lors duquel Robert Lewandowski a fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs avec le Barça.



Une autre recrue catalane Raphinha a inscrit le seul but de la rencontre, à la 27e minute, d'une frappe en pleine lucarne après une relance complètement ratée d'Éder Militao. Thibaut Courtois, pourtant décisif sur d'autres occasions, notamment face à Franck Kessié (72e) et Ousmane Dembélé (87e), n'a rien pu faire. Le Brésilien, arrivé début juillet en provenance de Leeds United pour environ 70 millions d'euros selon la presse espagnole, inscrit son deuxième but en deux rencontres avec le Barça, après avoir marqué lors de la victoire 6-0 contre l'Inter Miami mardi.



Benzema, laissé au repos

L'Allegiant Stadium (65.000 places) affichait complet pour cette affiche prestigieuse, qui se disputait sur le sol américain pour la deuxième fois, après la victoire catalane (3-2) à Miami le 30 juillet 2017, dans un Hard Rock Stadium rempli par plus de 64.000 spectateurs. Malgré le caractère amical de la rencontre, celle-ci a affiché une franche intensité, à la hauteur de la longue rivalité entre ces deux géants du football. Le Real Madrid, qui jouait son premier amical de la saison, a failli ouvrir le score à la 18e, sur un tir de Federico Valverde repoussé par le poteau. Deux minutes plus tard, Fati, bien servi par Pedri après une perte de balle d'Eduardo Camavinga (titulaire aux côtés de Tchouameni) devant son but, a sorti Thibaut Courtois de sa ligne mais a placé son tir juste à côté du poteau.



Première pour Lewandowski

Dans l'ensemble, Barcelone a dominé la première mi-temps, celle disputée par l'attaquant polonais Robert Lewandowski après son transfert du Bayern Munich. Il a été remplacé à la pause par Pierre-Emerick Aubameyang. La première mi-temps s'est terminée sur une petite altercation après un vilain tacle de Jordi Alba sur Vinicius. Les joueurs ont dû intervenir pour séparer le nouveau venu à Madrid, Antonio Rüdiger, et Ronald Araujo. A la 59e, le Real Madrid est passé tout près de l'égalisation, Marco Asensio, entré en jeu, manquant de peu le cadre devant le but, après une passe de Lucas Vazquez. Le champion d'Europe et d'Espagne, pour l'instant privé de Karim Benzema, laissé au repos après des vacances prolongées, poursuit sa tournée américaine mardi contre Club America à San Francisco, tandis que Barcelone affronte le même soir la Juventus Turin, à Dallas. Les deux équipes rejouent le 30 juillet, le Barça affrontant les New York Red Bulls et le Real Madrid se mesurant à la Juventus.