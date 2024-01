Classé 70 ème sur 180 du rapport 2023 sur la corruption : La réplique du Sénégal à Transparency international

Les résultats de l’indice de perception de la corruption publiée, ce mardi, maintient le Sénégal dans la zone rouge. Une stagnation qui se confirme depuis 3 ans. Suite à la publication des notes par Transparency International concernant l’indice de perception de la corruption (IPC) 2023, le Gouvernement du Sénégal apporte la réplique.



Selon l'Etat du Sénégal, l’organisation non gouvernementale est loin de la réalité. Il soutien que le Président Macky Sall a fait des « efforts colossaux en matière de transparence ».



43/100, c’est la note que Transparency International a accordé au Sénégal l’enfonçant ainsi dans la zone rouge, concernant l’indice de perception de la corruption. Une note jugée fausse par le porte-parole du gouvernement.



S’exprimant sur la RFM, Abdou Karim Fofana parle de « rapports qui cherchent souvent à sortir la plus mauvaise face des pays qui font des efforts comme le Sénégal, à la veille d’élections. Rappelant qu’en 2012, « le Sénégal était 17e pays africain avec une note de 36 alors qu’en 2023, on est sixième pays africain avec une note de 43 ».



Ce qui selon lui montre que depuis l’avènement du Président Macky Sall, « il y a des efforts colossaux qui ont été faits en matière de transparence, de lutte contre la corruption, avec la création de l’Ofnac, et toute cette transparence dans les affaires publiques et qui sont aujourd’hui consacrées par cette évolution. C’est une évolution très positive de la note du Sénégal depuis 2012 », loin de « l’enlisement dans la zone rouge, comme allégué par Transparency International », a déclaré le porte-parole du Gouvernement.