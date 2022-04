Classement 2020 en chiffre d’affaires des Microfinances au Sénégal: le Crédit mutuel en tête avec 241 milliards FCFA

Selon un classement de la BCEAO, rapport par le site Sikafinance, le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) est l'institution de microfinance qui a fait le plus important chiffre d'affaires en 2020 au Sénégal avec un montant de 254, 719 milliards FCFA. Baobab Sn et Pamecas complètent respectivement le podium.



Dans la zone UMOA et au-delà de l'Afrique, les Systèmes financiers décentralisés (SFD) ou microfinances fournissent des services particulièrement destinés aux personnes ou entreprises exclues du système financier traditionnel, exerçant notamment dans le secteur informel dont la contribution au PIB oscille entre 30 et 40%.



"Au Sénégal, le secteur de la microfinance qui comptait 3,37 millions de comptes ouverts à fin décembre 2020, avec 383 milliards FCFA de dépôts (3% du PIB et 8,5% des crédits à l'économie) et 476 milliards FCFA de prêts (3,8% du PIB et 10,2% des crédits à l'économie), est le plus dynamique dans la zone UMOA", indique Sikafinance



Qui infirme qu'en 2020, 11 microfinances actives dans le pays de la Téranga ont affiché un total bilan de 642,98 milliards FCFA, un montant en hausse de 5,1% comparé à 2019.



Le classement 2020 de la BCEAO

Crédit mutuel du Sénégal (UCCMS), qui cumule plus de 33 ans d'existence avec un portefeuille client de 1,3 million est de loin la plus grande structure de microfinance au Sénégal avec un total bilan de 254,72 milliards FCFA (+5,62%)",



Il est suivi par à la 2ème place par BAOBAB Sénégal, actif depuis septembre 2007 dans le pays et revendiquant 390 168 clients et 48 agences et points. En 2020, la structure a affiché un total bilan de 118,83 milliards FCFA contre 124,75 milliards FCFA en 2019.



L'Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l'Epargne et du Crédit (UM-PAMECAS) et l'Union des Mutuelles Alliance de crédit et d'épargne pour la production (UM-ACEP), occupent la 3ème et 4ème place avec respectivement 71,58 milliards FCFA et 65,53 milliards FCFA de total bilan en 2020.



Cofina Sénégal, filiale du groupe ivoirien Compagnie Africaine de Crédit porté par Jean Luc Konan, lancé il y a 8 ans gagne de plus en plus de terrain. Elle clôture le top 5 avec un total bilan de 61,21 milliards FCFA, en forte croissance de 19,29% en rythme annuel, rapporte le site spécialisé Sikafinance.