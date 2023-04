Classement FIFA : 2e en Afrique, le Sénégal grimpe d’une place et se retrouve 18e mondial

Le nouveau classement FIFA a été dévoilé ce jeudi par l’instance du football mondial. Le Maroc demi - finaliste à la dernière Coupe du monde stagne toujours à la 11e place. Les « Lions » de l’Atlas restent leader en Afrique. Le Sénégal qui est 2e en Afrique a grimpé d’une place pour se retrouver désormais 18e mondial.



Statu quo au classement CAF, puisque les « Lions » de l’Atlas restent leader (11e au niveau mondial) devant le Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations grimpe d’une place et se trouve désormais 18e. La Tunisie, 30e en décembre dernier, se place désormais 28e.



L’Algérie de son côté réalise un grand bond grâce à sa finale du CHAN, et gagne 6 places (34e désormais). La mauvaise opération dans la zone Afrique revient en revanche au Cameroun, qui perd 9 places au classement FIFA (43e) et 3 au classement CAF (7e).



Voici le nouveau classement FIFA



1. Maroc (11e au niveau mondial)

2. Sénégal (18e)

3. Tunisie (28e)

4. Algérie (34e)

5. Egypte (35e)

6. Nigeria (40e)

7. Cameroun (42e)

8. Côte d’Ivoire (45e)

9. Burkina Faso (50e)

10. Mali (53e)

11. Ghana (60e)

12. Afrique du Sud (66e)