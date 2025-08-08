Classement FIFA féminin : Le Sénégal gagne des points mais reste 81ᵉ mondial

Le Sénégal conserve sa 81ᵉ place mondiale et sa 9ᵉ position africaine dans le dernier classement FIFA féminin publié le 7 août 2025. Malgré un parcours jusqu’en quart de finale de la CAN 2024 au Maroc et une légère progression au niveau des points, les Lionnes n’ont pas gagné de rang.



Avec 1 278,67 points, soit un gain de +12,6 points depuis le précédent classement, les Lionnes n’ont pourtant pas progressé au tableau mondial. En effet, leur parcours à la Coupe d’Afrique des Nations 2024 au Maroc, marqué par une large victoire contre la RDC (4-0) avant une élimination en quarts de finale face à l’Afrique du Sud aux tirs au but, n’a pas permis de combler l’écart avec les équipes mieux classées, condition essentielle pour grimper au classement FIFA.



Au classement africain, le Nigeria, vainqueur de la CAN 2024 et sacré pour la 10ᵉ fois en 13 éditions, reste leader avec 1 630,86 points, occupant la 36ᵉ place mondiale. Les Super Falcons devancent l’Afrique du Sud (54ᵉ) et le Maroc (58ᵉ). Sur la scène mondiale, l’Espagne a repris la première place après avoir atteint la finale de l’EURO 2025. La Roja a enchaîné cinq victoires avant de s’incliner aux tirs au but face à l’Angleterre (1-1 a.p., 3 tab à 1). Les Lionesses, championnes d’Europe, grimpent à la 4ᵉ place mondiale, prenant leur revanche sur la finale de la Coupe du Monde 2023 perdue face à l’Espagne. Les États-Unis reculent à la 2ᵉ place et la France complète le podium.



