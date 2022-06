Classement FIFA : leader du continent, le Sénégal gagne deux places au classement général

La FIFA a publié ce jeudi son le nouveau classement des meilleures nations de football, plaçant toujours le Sénégal en tête sur le continent africain. Le pays de la Téranga a gagné deux places sur le classement général.



Les champions d’Afrique en titre sont 18e et viennent juste derrière la Colombie et devant les Pays de Galles et la Suède. Ils sont suivi du Maroc dans le contient. Les Lions de l’Atlas ont eux aussi gagné deux places, occupant la 22e place, devant l’Iran et derrière le Pérou.



La Tunisie, 28e mondial, ferme le podium en Afrique. Les Aigles de Carthage sont suivis du Nigeria (31e mondial), des Lions Indomptables du Cameroun (38e), tandis que l’Egypte et l’Algérie occupent respectivement la 40e et 41e place.



Le Brésil reste sur le toit du monde tandis que la France est éjectée du monde chute du podium et occupe la quatrième place.



Le top 10 du classement en Afrique :



01- Sénégal (18e, +2)

02- Maroc (21e, +3)

03- Tunisie (30e, +5)

04- Nigéria (31e, -1)

05- Cameroun (38e, -1)

06- Égypte (40e, -8)

07- Algérie (41e, +3)

08- Mali (46e, +6)

09- Côte d’Ivoire (52e, +1)

10- Burkina Faso (55e, +1)