Classement Fifa : Le Sénégal gagne une place au niveau mondial et reste toujours leader en Afrique

Le Sénégal passe de la 22ème à la 21ème place mondiale dans le nouveau classement Fifa du mois de juillet. Alors que l’Algérie, championne d’Afrique en titre occupe la 30ème place au niveau mondial.



Le Sénégal reste leader en Afrique, est suivi par la Tunisie 2ème et l’Algérie 3ème. Le pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Cameroun se retrouve à la 8ème place.



La Belgique est toujours 1ère au niveau du football mondial, suivi du Brésil 2ème, la France occupe la 3ème place, l’Angleterre vice-championne d’Europe est 4ème, l’Italie championne d’Europe occupe la 5ème place, l’Argentine vainqueur de la Copa América est 6ème au classement, l’Espagne est 7ème et le Portugal de Cristiano est classé 8ème.