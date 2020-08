Classement UEFA des clubs: Fin du règne historique du Réal Madrid, le PSG et l'OL gagnent des placées

Bayern Munich a donc succédé à Liverpool au palmarès des vainqueurs de la Ligue des Champions. Un sixième sacre européen qui a d’ailleurs permis aux Bavarois de revenir à hauteur des Reds. Mais pas seulement. Le triomphe des coéquipiers de Kingsley Coman marque également la fin d’un incroyable chapitre merengue. Leader du classement UEFA des clubs depuis 2014, le Real Madrid a fini par être détrôné.



L’UEFA a en effet publié son classement pour la saison 2019/2020. Un classement qui, pour rappel, prend en compte les cinq derniers exercices. Avec 136 000 points, le nouveau champion d’Europe ravit donc la place de leader aux Espagnols (134 000). Vainqueur de la Ligue des Champions en 2014, 2016, 2017 et en 2018, le Real Madrid commence à payer ses deux éliminations successives dès les huitièmes de finale (en 2019 par l’Ajax et en 2020 par Manchester City).



La fin du règne merengue

Troisième de ce classement avec 128 000, le FC Barcelone pourrait d’ailleurs dépasser le rival madrilène dès la saison prochaine si les Catalans enchaînent une troisième meilleure saison de suite en Europe que la Casa Blanca (demi-finale en 2019, quart en 2020). Pour le reste, le finaliste malheureux de l’édition 2019/2020 de la coupe aux grandes oreilles, le Paris Saint-Germain, grimpe d’une place et pointe désormais au septième rang (113 000).



Toujours côté français, à noter l’excellente opération de l’Olympique Lyonnais. Éliminé en quart de finale par le Bayern Munich, le club rhodanien fait mieux que la saison dernière (sorti en 1/8e par le Barça) et passe de la 27e à la 15e place. Une belle performance qui ne sera toutefois pas bonifiée en 2020/2021 puisque les Gones seront privés de coupe d’Europe. Une saison sans compétition européenne qui a d’ailleurs plombé l’Olympique de Marseille. 46es l’an dernier, les Phocéens sont aujourd’hui 53es avec 131 000 points.



Classement des clubs au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons :

1) Bayern Munich (ALL) 136.000 points

2) Real Madrid (ESP) 134.000 points

3) FC Barcelone (ESP) 128.000 points

4) Atlético de Madrid (ESP) 127.000 points

5) Juventus (ITA) 117.000 points

6) Manchester City (ANG) 116.000 points

7) Paris Saint-Germain (FRA) 113.000 points

8) Séville FC (ESP) 102.000 points

9) Manchester United (ANG) 100.000 points

10) Liverpool (ANG) 99.000 points

**...



15) Olympique Lyonnais (FRA) 83.000 points

…



37) AS Monaco (FRA) 41.000 points ...

53) Olympique de Marseille (FRA) 31.000 points**

Classement des clubs au coefficient UEFA sur la saison 2019/2020

1) Bayern Munich 36.000 points

2) Paris Saint-Germain (FRA) 31.000 points

3) RB Leipzig (ALL) 27.000 points

4) Séville FC (ESP) 26.000 points

5) Manchester City (ANG) 25.000 points

5) Inter Milan (ITA) 25.000 points

7) FC Barcelone (ESP) 24.000 points

8) Olympique Lyonnais (FRA) 23.000 points

9) Atlético de Madrid (ESP) 22.000 points

9) Juventus (ITA) 22.000 points

… -16) Liverpool (ANG) 18.000 points ...



19) Real Madrid (ESP) 17.000 points