Classement meilleur buteur et passeur : messi devant Neymar

Lors de la tranquille victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier, Neymar a marqué 2 buts, en plus de ses quatre(2) buts inscrits face à Dijon (8-0), il y a dix jours.



Le Brésilien est brièvement devenu le joueur le plus décisif depuis le début de saison, tout du moins dans les cinq(5) plus grands championnats.

En effet, l’ancien barcelonais a été déjà impliqué sur 28 buts avec 17 passes décisives au compteur, après 16 matchs en Ligue 1.



Jusque-là, Neymar devançait Lionel Messi au classement, avant la réception d’Alaves le week-end dernier.



Cependant, la réponse du berger à la bergère ne s’est pas fait attendre. Le quintuple Ballon d’or a inscrit le but de la délivrance face à Alaves et reprenant ainsi les devant au classement de meilleur buteur et passeur, avec 20 buts et 9 passes décisives après 21 matchs en Liga.



Avec quatre (4) matchs disputés en 2018, le n° 10 parisien est d’ailleurs impressionnant puisqu’il tourne pour l’heure à un but toutes les 40 minutes, souligne-t-on dans le quotidien « Stades ».