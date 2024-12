Climat: il est «certain» que 2024 sera l'année la plus chaude jamais mesurée, selon l'observatoire Copernicus

Il est maintenant certain que 2024 sera l'année la plus chaude jamais mesurée, devant 2023, et la première à dépasser la barre d'1,5°C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle fixée par l'accord de Paris, annonce lundi 9 décembre l'observatoire européen Copernicus. Après le deuxième mois de novembre le plus chaud jamais enregistré à la surface du globe, « il est, de fait, certain que 2024 sera l'année la plus chaude enregistrée » et que la température moyenne sur l'année « dépassera de plus de 1,5°C le niveau pré-industriel », écrit le service changement climatique (C3S) de Copernicus dans son bulletin mensuel.

Rfi

