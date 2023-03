Climat: que peut attendre l’Afrique du nouveau rapport du Giec?

Les rapports précédents du Giec avaient mis l’accent sur l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique. Pour ce nouveau volet, les Africains attendent des politiques concrètes, notamment en termes de financement des mesures d’adaptation aux conséquences de ce bouleversement.



« La stratégie d’adaptation a été passée au second plan pendant toutes ces années, alors que c’est la priorité de l’Afrique », se plaint, à RFI, Augustine Njamnshi, président de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique.



« On nous a promis qu’on allait doubler les financements » déclare-t-il, en référence à l’article 6 de l’Accord de Paris où est reconnue la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement, « mais de quels montants parle-t-on ? Combien va-t-on mettre sur la table ? Sur quels aspects ou domaines va-t-on placer le curseur ? Il faut être clair. », insiste le Camerounais.



En février 2022, le rapport des experts a conclu que l’adaptation est un axe essentiel pour limiter les dégâts du réchauffement climatique sur l’agriculture, les ressources en eau et les zones côtières, mais elle reste négligée.



Forcer la solidarité des pays riches

Les donateurs tels que la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial préfèrent en effet financer des projets qui réduisent les sources de gaz à effet de serre plutôt que des projets qui en atténuent ses impacts.



Pourtant, les mises en garde se sont succédé. Sécheresse, inondations, cyclones... l’Afrique subit rudement les conséquences des émissions des autres. Aujourd’hui, les observateurs attendent du Giec des mots plus incisifs pour forcer la solidarité des pays riches.



« Les plus gros pollueurs doivent prendre des mesures urgentes et des actions réelles pour nous aider à atteindre les objectifs de l’accord de Paris », martèle pour sa part Nicaise Moulombi, président exécutif du Réseau des organisations de la société civile pour l’économie verte en Afrique centrale avant d’ajouter que « le Giec doit clairement l’affirmer et non passer par des chemins détournés. Ce que nous voulons, c’est l’argent sur la table de l’adaptation aux changements climatiques », déclare-t-il à RFI.



Ce spécialiste gabonais du climat a suivi tous les rapports du Giec depuis 2018. S’il salue une plus grande contribution des experts du continent aux études sur le climat, il demande une meilleure prise en compte des réalités africaines, par exemple à travers la collecte de données. « Le manque de données nous empêche de calculer la valeur réelle des efforts de conservation », explique-t-il « et donc de concevoir des politiques d’adaptation. Mais là encore, les financements manquent. »