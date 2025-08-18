Clip "Porozé bi”: Malal Talla encense le nouveau texte engagé de Thiat

Parmi ceux qui saluent cette œuvre figure son camarade du mouvement Y’en a Marre, Malal Talla alias Fou Malade. Pour lui, le texte de Thiat est parfaitement en phase avec la société.

“C'est un texte remarquablement bien écrit, avec une valeur poétique Hip-Hop très marquée. Le Rap, c'est du factuel, concret, imagé, accessible. Pas d'énigmes, pas de codes hermétiques. Thiat dit des choses claires, compréhensibles, qui résonnent immédiatement”, a-t-il confié au journal L'Observateur.

Dans le clip, dit-il, Thiat a repris ses tresses, sa montre, son allure de l'époque, il redevient le Thiat de «Keur Gui», celui qui rappelle qu'il est toujours là, en veille, en alerte. Pour Malal Talla, tout est cohérent, la musique, le texte, les images, les symboles. Selon lui, le pain par exemple, qui apparaît dans la vidéo, symbolise la revendication populaire, le minimum vital. D'après Fou Malade, “Thiat est même devenu meilleur”.

À ses yeux, cette œuvre redonne souffle au Rap et arrive à un moment décisif.

“Cette œuvre ré-émancipe le Rap. Le timing est parfait. Ce que dit Thiat, c'est ce que la majorité des Sénégalais expriment déjà au quotidien. Il ne fait qu'amplifier leurs voix, comme doit le faire un rappeur. Il ne ment pas, ne diffuse pas de fausses nouvelles, ne déforme rien, il constate, il relate. Son message est percutant, violent, mais sans vulgarité. Et c'est cela sa force, l'intelligence artistique au service d'un propos citoyen”, a expliqué le membre du mouvement Y’en a Marre.

Le nouveau clip de Thiat, rappeur et activiste du groupe Keur Gui, continue de susciter des réactions. Fidèle à sa plume incisive, l’artiste y dénonce avec force les dérives du pouvoir actuel.