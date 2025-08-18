Clip « Porozé bi » : la riposte de Nit Dof contre Thiat

Voici l'intégralité de son message :

Ce que beaucoup n’ont pas compris, c’est que le train est déjà parti. C’était un rendez-vous qu’il ne fallait absolument pas manquer. Certains l’ont raté et ignorent encore que le peuple souverain est désormais ailleurs, très loin, avec d’autres priorités.

À ceux qui nous parlent de liberté d’expression : sachez que c’est le peuple souverain lui-même qui s’est senti attaqué et qui riposte aujourd’hui à sa manière.

Quant à ceux qui étaient silencieux quand le peuple avait vraiment, mais vraiment besoin d’eux, ils auront désormais un sérieux problème de légitimité pour se faire entendre.

Et dites aux hypocrites que le rap se porte très bien. Les artistes évoluent et sortent leurs projets tous les jours.

Mor Talla Gueye dit Nit Dof

Le nouveau clip de Thiat, intitulé « Porozé bi », continue de faire réagir. Cette fois, c’est le rappeur pro-régime Mor Talla Gueye, alias Nit Dof, qui a pris la parole pour critiquer son collègue du groupe Keur Gui. Le président du Conseil d’administration du Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU) reproche à Thiat et aux autres rappeurs leur silence au moment où, selon lui, le peuple avait le plus besoin de leur engagement.