Clip « Porozé bi » : la riposte de Nit Dof contre Thiat

Le nouveau clip de Thiat, intitulé « Porozé bi », continue de faire réagir. Cette fois, c’est le rappeur pro-régime Mor Talla Gueye, alias Nit Dof, qui a pris la parole pour critiquer son collègue du groupe Keur Gui. Le président du Conseil d’administration du Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU) reproche à Thiat et aux autres rappeurs leur silence au moment où, selon lui, le peuple avait le plus besoin de leur engagement.
Voici l'intégralité de son message :
Ce que beaucoup n’ont pas compris, c’est que le train est déjà parti. C’était un rendez-vous qu’il ne fallait absolument pas manquer. Certains l’ont raté et ignorent encore que le peuple souverain est désormais ailleurs, très loin, avec d’autres priorités.
À ceux qui nous parlent de liberté d’expression : sachez que c’est le peuple souverain lui-même qui s’est senti attaqué et qui riposte aujourd’hui à sa manière.
Quant à ceux qui étaient silencieux quand le peuple avait vraiment, mais vraiment besoin d’eux, ils auront désormais un sérieux problème de légitimité pour se faire entendre.
Et dites aux hypocrites que le rap se porte très bien. Les artistes évoluent et sortent leurs projets tous les jours.
Mor Talla Gueye dit Nit Dof
Autres articles
-
Clip "Porozé bi”: Malal Talla encense le nouveau texte engagé de Thiat
-
Succession de Barthélémy Dias : les négociations s'intensifient, Khalifa Sall devra trancher
-
Visite officielle au Japon : le Président Diomaye Faye a quitté Dakar ce lundi matin
-
Diplomatie : le président Diomaye Faye en visite au Japon du 18 au 20 août
-
Justice pour les victimes de manifestations : Pape Abdoulaye Touré l’inertie de l’Etat