Clôture de la session ordinaire unique : El Malick Ndiaye salue « un parlement mobilisé, responsable et conscient de son rôle »

La séance de clôture de la session ordinaire unique s'est tenue ce lundi 30 juin 2025. Une occasion saisie par le président de l'Assemblée, El Malick Ndiaye pour saluer l'engagement des députés. « Cette session a été marquée par un engagement collectif remarquable face à des défis considérables. Dès l’installation de la 15e législature, le deux (2) décembre 2024, nous avons fait face à une urgence institutionnelle, à savoir, le vote du budget 2025, dans des délais extrêmement serrés. Grâce à la mobilisation exemplaire des commissions, à la rigueur du bureau, la disponibilité et l’assiduité constante, nous avons relevé ce défi avec succès », a souligné El Malick Ndiaye, devant leurs homologues du Maroc, de la Gambie et du Maroc.



Poursuivant, il a ajouté : « ce vote, effectué dans le respect strict du calendrier légal, est le fruit d’un parlement mobilisé, responsable et conscient de son rôle. Nous avons très vite identifié l’obsolescence de nos textes interne dont le règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier, le statut du personnel, devenus une entrave à notre efficacité, je dirais même à notre efficience », a-t-il souligné.



Selon M. Ndiaye, « le règlement administratif et le statut du personnel maintenaient notre administration dans une insécurité juridique incompatible avec les standards d’une institution moderne. Le règlement financier quant à lui, datait de 1963, il n’était plus conforme aux exigences de bonne gouvernance, sa réforme était donc indispensable. Avec vos contributions, ces textes ont été revus. Nous avons désormais une base solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable », a-t-il déclaré.



Avant d'ajouter : « le règlement administratif et le statut du personnel maintenaient notre administration dans une insécurité juridique incompatible avec les standards d’une institution moderne. Le règlement financier quant à lui, datait de 1963, il n’était plus conforme aux exigences de bonne gouvernance, sa réforme était donc indispensable. Avec vos contributions, ces textes ont été revus. Nous avons désormais une base solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable ».



À ce sujet, le président de l’Assemblée nationale a révélé qu’un « comité pluraliste composé de députés de la Majorité, de l’opposition, des non-inscrits, de la société civile et d’universitaires » a été créé. Ce groupe de travail, a-t-il rapporté, a produit un « rapport de qualité disponible aujourd’hui sur vos tables ».



Il a conclu : « ce document est aussi l’objet d’un ouvrage de référence que j’ai personnellement accepté de préfacer ».