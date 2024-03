Coalition Benno Bokk Yakaar : une crise innommable

Hier, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a écourté son meeting de Mbacké pour rallier Dakar. Ce voyage rapide est dû à une audience d'urgence avec Macky Sall. Cet acte était d’autant plus incompréhensible que les commentaires allaient bon train. Certains parlaient même de rupture de confiance entre les deux hommes ou un désaveu du Président Macky Sall à son candidat.



Aujourd’hui, dans sa livraison du jour le quotidien l’Observateur nous apprend que « le tête-à-tête entre les deux hommes (Macky Sall et Amadou Ba) tardait à avoir lieu, jusque tard dans la nuit ». L’explication de ce retard, selon des indiscrétions s'explique par des audiences politiques au Palais. D’après toujours les informations du quotidien se basant sur des sources bien aux faits, « Macky Sall devrait retirer sa confiance à Amadou Ba et à en tirer les conséquences ».



Allant beaucoup plus en profondeur, le journal nous informe que Macky Sall a eu des audiences nocturnes lundi dernier avec des partisans et des alliés de la coalition BBY. Et le mot d’ordre du Président Sall est clair, « Amadou Ba n’est plus mon candidats. Votez pour Boun Abdallah Dionne », a informé des sources.



En tous les cas, une crise est en train de couver au sein de la coalition BBY. Leur candidat est en train d’être lâché en plein « désert ». Mais toujours est-il qu’Amadou Ba et ses partisans sont déterminés à poursuivre leur campagne. D’après, des sources de l’Observateur, certains partisans de l’ancien PM sont pour une rupture totale.